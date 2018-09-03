Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de bir evden tam 5 ceset çıktı /03 Eylül 2018 15:51

Mersin'de bir evden tam 5 ceset çıktı

Mersin'de bir evde üçü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

SHABER3.COM

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.

Mehmet Kaya'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

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