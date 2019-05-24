Samanyolu Haber /Ekonomi / [ANALİZ] IMF neyi ima etti? /24 Mayıs 2019 13:52

[ANALİZ] IMF neyi ima etti?

Türkiye'nin en kısa sürede Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 40 milyar dolar ila 80 milyar dolar arasında değişen tutarda kredi temin etmemesi halinde borçlarını ödeyemeyecek (moratoryum ilanı) hale gelebileceği iddiası artık daha yüksek sesle telaffuz ediliyor. IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi. ABD'nin "S-400 almaktan vazgeçtik" açıklaması için verdiği 2 haftalık mühlet de mayıs sonunda dolacak. Beyaz Saray ile ipler koparsa IMF ile anlaşma ihtimali de ortadan kalkacak.

AKP 'kefen parasına' göz dikti

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Türkiye Ekonomik Politikalar Vakfı (TEPAV) uzmanı Doç. Dr. Fatih Özatay'ın hazırladığı "Krizden Çıkış Reçetesi" isimli rapor, Uluslararası Para Fonu (IMF) desteği olmadan krizden çıkışın imkânsızlığını gözler önüne sermişti. 

Şimdi gözler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ile IMF'ye çevrildi.

IMF, KAPSAMLI BİR PAKET TAVSİYE ETTİ

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, “IMF Türkiye’deki şartları izlemeye devam ediyor. Fon, ‘ekonomik istikrarı sağlamak için kapsamlı ve açıkça iletişimi olan bir politika paketi’ öneriyor.” dedi. 

IMF sözcüsünün "kapsamlı bir paket ve açık iletişim" sözleriyle "stand-by" anlaşmasını ima ettiği belirtiliyor. 

Dün Washington’da düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye ekonomisine dair soruları cevaplandıran Rice, Türkiye’den şu ana kadar IMF’den mali destek talebinde bulunmak için herhangi bir hazırlık emaresi görmediklerini söyledi.

ABD’NİN MÜEYYİDE KARAR ALMASI TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Toplantıda, Rice’a, “S-400 ssistemleri satın alması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin mali müeyyideleri ile karşı karşıya kalınması yönünde ciddi bir ihtimal bulunduğu haberleri dikkate alındığında Türkiye  ekonomisinin görünümü konusunda karamsar mesajlar duyuyoruz. Türkiye konusunda endişeli misiniz? Mali müeyyidelerin etkisinin ne olacağı konusunda ne öngörüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, ABD'nin muhtemel S-400 müeyyidelerinin Türkiye ekonomisine etkisi hakkında yorum yapmak istemedi.
 
Soru üzerine Rice, “Türkiye’ye makroekonomik ve finansal  istikrarı korumak için geniş kapsamlı ve açık iletişime dayanan politika paketi tavsiye ettik.” ifadelerini kullandı. 

Rice, Amerika Birleşik Devletleri’nin müeyyidelerinin muhtemel etkilerine dair spekülasyonda bulunmak istemediğini kaydetti.

ERDOĞAN NE DÜŞÜNÜYOR?

AKP lideri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin akabinde IMF ile masaya oturabileceği iddiası şu ana kadar teyit edilmedi.  

Yakın çevresi Erdoğan'ın IMF'nin acı reçetesini kabul etmesi halinde rant düzeni üzerine inşâ edilmiş ştek adam rejimini ayakta tutamayacağına dikkat çekiyor. 

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