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İmar Barışı'nın süresi bir kez daha uzatıldı
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İmar Barışı'nın süresi bir kez daha uzatıldı
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01 Temmuz 2019 09:11
İmar Barışı'nın süresi bir kez daha uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı yapı kayıt belgesi ödeme süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.
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Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.
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