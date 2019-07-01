Zamların zamanlaması manidar! Memura ve emekliye vermemek için...

Hem seçim düşünüldü, hem enflasyon rakamları!

Haziran sonunda yapılan ve Temmuz’a ertelenen zamlar, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarını etkilemeyeceği için emekli ve memura da daha düşük zam verilecek olması tepki çekti. Seçimlerin hemen ardından çaya yüzde 15, şekere yüzde 16 zam yapılırken bu zamların hemen ardından akaryakıt ve elektrik zamları da birbirini izledi. EPDK ise 1 Temmuz’dan itibaren elektriğe yüzde 15 oranında zam yapılacağını resmen açıkladı.





İlk 5 ay baskılanan enflasyon rakamları düşük çıkacak

İlk 5 aylık dönemde, yerel seçimler gündemde olduğu için zamlar baskılanınca TÜFE yüzde 4.99 arttı. İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından 23 Haziran’a kadar olan dönemde de zamlar ötelendiği için bu ay açıklanacak olan enflasyon rakamlarının da düşük çıkması bekleniyor. Özellikle emekli ve memurların dört gözle beklediği enflasyon rakamlarının düşük çıkması nedeniyle alacakları zam oranı da düşük olacak. Memur ve memur emeklilerinin ilk 6 ay için alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ikinci 6 ayda alacağı 6 aylık zammı belirleyecek olan TÜFE, Ocak-Haziran dönemini kapsıyor.









Peş peşe yapılan zamlar ortalama yüzde 15 bandında olurken bu zamlar aynı zamanda haziran sonu ile temmuz başına kaydırıldığı için ilk 6 ayda TÜFE’nin yüzde 5-6 civarında kalması sağlanmış oldu. TÜFE bu seviyelerde kalırsa memur ve memur emeklileri temmuz’da yüzde 5’lik zammın yanına en fazla 1-2 puan enflasyon farkı alabilecek.





EMEKLİYE İLAVE ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0,95, ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde de yüzde 4,99 oranında arttığını açıkladı.





Konuyla alakalı gazetemize konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa İşcan, “Memur ve emeklilerine ilk altı ayda yüzde 5 zam verilir, enflasyon ise yüzde 5’in üzerine çıkan rakam kadar verilir. İlk 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8 çıkması durumunda memur ve emeklilerin maaşları 5+3 olur. İşçi ve Bağ-Kur’luların ise geçmiş 6 ayda oluşan tüketici enflasyonu kadar zam yapılır. Bundan dolayı da memur ve emeklilere daha yüksek zam verilmesin diye Haziran ayında zamlar yapılmayıp, ilk 6 aylık enflasyon oranı düşük tutulmuş, memur ve tüm emeklileri ilave zamların önüne geçilmiştir” dedi.