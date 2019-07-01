Cezaevindeki kişiye İftira at, tahliye ol! teklifi

Cavit Yılmaz isimli şahıs, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre MİT personelleri ve Terörle Mücadele (TEM) polisleri tutuklu bulunan Yılmaz ile defalarca kez görüştü. Yılmaz ile gerçekleştirilen bir görüşmede ise, “DHKP/C terör örgütüne bağlı Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun yaz kamplarına hangi belediyenin otobüsleriyle gittiniz? Ataşehir, Şişli ve Beylikdüzü belediyelerinin size olanak sunduğunu biliyoruz. Bunlar istihbarat raporlarında da var. İfadende şu belediye bize şu kadar para verdi demen yeterli. Daha sonra rahat yaşarsın” denildiği iddia edildi. Yılmaz, TEM polislerinin istediği çok sayıda kişi ve kurum hakkında ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Almanya’ya kaçan Yılmaz, Alman polisine verdiği ifadesinde Türkiye’de tehdit, baskı ve psikolojik işkence sonucu etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi





İfade verdi, tahliye edildi

Cavit Yılmaz, 30 Haziran 2017 tarihinde evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Hakkında daha önce, “terör örgütü üyeliği” suçundan verilen hapis cezası bulunan Yılmaz bu kez sosyal medya üzerinden, “Terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İddiaya göre Yılmaz, tutuklu kaldığı Şakran Cezaevi’nde MİT çalışanları ve TEM polisleri tarafından defalarca kez ziyaret edildi. Yılmaz’a bazı kişiler ve kurumlar hakkında ifade vermesi halinde rahatlıkla tahliye edileceği söylendi. Yılmaz çok sayıda kişi ve kurum aleyhinde ifade vererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Cezaevinden tahliye edilen Yılmaz yurtdışına kaçtı.





‘Rahat yaşarsın’

Yılmaz, Almanya’da polise verdiği ifadesinde Türkiye’de baskı altında ifadeler verdiğini ve tanık olduğunu anlattı. Yılmaz ifadesinde gözaltında olduğu sırada Atakan isimli bir polisin kendisini görmeye geldiğini belirterek bu polisin, “DHKP/C terör örgütüne bağlı Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun yaz kamplarına hangi belediyenin otobüsleriyle gittiniz? Ataşehir, Şişli ve Beylikdüzü belediyelerinin size olanak sunduğunu biliyoruz. Bunlar istihbarat raporlarında da var. İfadende şu belediye bize şu kadar para verdi demen yeterli. Daha sonra rahat yaşarsın” şeklinde bir konuşma yaptığını aktardı.





Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın teröristlerce makamında şehit edilmesine ilişkin görülen dosyada da tanık olması için kendisine baskı yapıldığını iddia eden Yılmaz, MİT, polis ve tanık üçgeninde yaşadıklarını anlattığı bir yazıyı da mahkeme dosyasına gönderdi. Yılmaz, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istinabe yoluyla ifadesinin alınmasını istedi. Yılmaz, mahkemeye yazdığı yazıda verdiği ifadelerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirtti. MİT Ve Emniyet’in yoğun çabasına karşın Yılmaz’ın Alman polisine verdiği noter onaylı ifadelerin dava dosyasına girmesine engel olamadıkları öğrenildi.