Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım Mardin'de 150 kişiyi işten çıkardı /29 Ağustos 2019 20:34

Kayyım Mardin'de 150 kişiyi işten çıkardı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım yönetimi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MARSU) 150 kişiyi işten çıkardı. DİSK işçilere mücadele çağrısı yaptı.

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19 Ağustos’ta Mustafa Yaman’ın kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 150 çalışan işten çıkarıldı. İşten atılan işçiler belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MARSU) çalışıyordu.

Kayyım yönetimi tarafından oluşturulan bir ekibin belirlediği isimlerin işten atıldığı ve başka işten atma listelerinin de olduğu belirtildi. İşine son verilen personellerin arasında önceki kayyım döneminde belediyede çalışan kişiler de yer alıyor.

SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

DİSK/Genel İş Mardin Şube Başkanı Rahmi Güneş, işten çıkarılan personel sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtirken, belediyeye bağlı KENT AŞ’de de benzer bir uygulamaya gidilmek istendiği yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Güneş, işten atmaların kabul edilemeyeceğini söylerken, “İşçilerimiz sendikalarına gelsin birlikte ne yapabiliriz, gerekirse açıklamalar, gerekirse protesto eylemleri ile hukuki zeminde işçilerimizin haklarını birlikte savunmaya hazırız. Yol haritamızı birlikte belirleyelim” ifadelerini kullandı.
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