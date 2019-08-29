Samanyolu Haber /Spor / 10 yıllık transfer yasakları sona erdi /29 Ağustos 2019 20:12

10 yıllık transfer yasakları sona erdi

Kocaelispor'un 10 yıldır süren transfer yasağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sponsorluk anlaşmalarından sonra kaldırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Belediyemize ait şirketlerimizle sponsorluk anlaşması yapma kararı verdik ve meselenin büyük bir kısmı da o yolla halledilmiş oldu" dedi.

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TFF 3’üncü Lig’de yer mücadele eden Kocaelispor, borçlarını ödeyerek 10 yıllık transfer yasağını sona erdirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, Seka Park Otel’de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

BÜYÜKAKIN: BELEDİYE OLARAK 8 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK

Kocaelispor’un kentin markası olduğunu ve Süper Lig’de görmek istediklerini dile getiren Tahir Büyükakın, “Biz bir karar alarak, sorumluluğun altına girerek, elimizi taşın altına koyduk. Belediyemize ait şirketlerimizle sponsorluk anlaşması yapma kararı verdik ve meselenin büyük bir kısmı da o yolla halledilmiş oldu. Belediye olarak yaklaşık 8 milyon lira civarında bir destek verdik” diye konuştu.

Bu desteklerle Kocaelispor’a yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Büyükakın, “Süper Lig hedefine ulaşmamız için, kentin tüm unsurlarıyla takımı sahiplenmesi gerekir. Aksi halde sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu takımı Süper Lig’e çıkarma şansımız yok” dedi.

Kalıcı bir gelir yapısı oluşturulması gerektiğini belirten Tahir Büyükakın, “Eskiden olduğu gibi Kocaelispor’un futbolcu yetiştirip, satacak bir takım haline gelmesi, yani altyapısının, tesisi yapısının güçlenmesi ve sonrasında da kalıcı bir gelir yapısına kavuşması gerekir. Kocaelispor’u borçtan kurtardık. Kulüp artık yönetilebilir bir duruma geldi” ifadelerini kullandı.

ÜZÜLMEZ: BÜYÜK ENGELLER AŞTIK

“Takımın yeniden eski günlerine dönmesi ve daha büyük başarılara imza atması için büyük engeller aştık” diyen Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, çoğunluğu gençlerden oluşan 14 transfer yaptıklarını aktardı.

Üzülmez, “Transferleri performansa dayalı bir sözleşme sistemiyle yaptık. Bu ligi çok hızlı geçebileceğimize inandığımız için, çok tecrübeli futbolcular aldık. Ayrıca bundan sonraki süreçte takıma adapte olacak, genç yaşta kariyer elde etmiş, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplerimizden, henüz 22 yaşlarında, milli takım formalarını terletmiş genç futbolcular aldık”  dedi. 
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