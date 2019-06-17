İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ortak yayın öncesi yapılan görüşmeyi anlattı

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Nagehan Alçı’nın İmamoğlu ve yayının moderatörü İsmail Küçükkaya ile görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.





23 Haziran seçimleri öncesinde, İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın naklen yayında buluşmasının yankıları sürüyor.





Nagehan Alçı’nın Habertürk TV’de aktardığı iddianın üzerine İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun konu hakkında açıklama yaptı.





Alçı, “Yayından 1-2 gün önce, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın bir otelde buluştuğu iddia ediliyor” dedi.





Murat Ongun Odatv’ye yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:





“Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım’la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim’deki The Marmara Hotel’de ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik.





O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti.





Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya’yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım’ın da ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti.







Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı’nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur” dedi.