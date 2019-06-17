Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi /17 Haziran 2019 23:41

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor’un kutlama gecesine katıldı. AK Partili Pendik Belediye Meclis üyesi İdris Bilici, Odabaşı sahnede konuşacakken yanına gelerek “Yemeği ben verdim” dedi ve siyaset konuşmaması gerektiğini söyledi. Sahneyi terk eden Odabaşı salondan ayrıldığında davetlilerin büyük bölümü de etkinliği terk etti.
 
Olay şöyle gelişti. Patnos Spor Yöneticileri tarafından Pendik’te düzenlenen geceye davet edilen Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından sahneye davet edildi. Patnos Spor’u kutlamak için sahneye çıkan Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi. Ardından AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici Odabaşı’nın yanına gelerek “Siyaset yok, sadece selamlama yapacaksınız” dedi. Odabaşı “Siz kimsiniz” diye sorunca da Bilici “AK Partili meclis üyesi, yemeği ben berdim” diye yanıt verdi. Odabaşı da mikrofonu Bilici’ye vererek sahneden indi.

ODABAŞI GİDİNCE SALON BOŞALDI

Odabaşı, “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız’ dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” dedi.

Yaşananların ardından birçok misafir İdris Bilici’nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı’nın salondan ayrılmasıyla birlikte salon da boşaldı.

Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ise, “Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP’li @Pendik_Belediye’sinin AKP’li Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor’un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye... Sonraki Haber >>

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:30