‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP’li Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.





CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor’un kutlama gecesine katıldı. AK Partili Pendik Belediye Meclis üyesi İdris Bilici, Odabaşı sahnede konuşacakken yanına gelerek “Yemeği ben verdim” dedi ve siyaset konuşmaması gerektiğini söyledi. Sahneyi terk eden Odabaşı salondan ayrıldığında davetlilerin büyük bölümü de etkinliği terk etti.

Olay şöyle gelişti. Patnos Spor Yöneticileri tarafından Pendik’te düzenlenen geceye davet edilen Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından sahneye davet edildi. Patnos Spor’u kutlamak için sahneye çıkan Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi. Ardından AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici Odabaşı’nın yanına gelerek “Siyaset yok, sadece selamlama yapacaksınız” dedi. Odabaşı “Siz kimsiniz” diye sorunca da Bilici “AK Partili meclis üyesi, yemeği ben berdim” diye yanıt verdi. Odabaşı da mikrofonu Bilici’ye vererek sahneden indi.





ODABAŞI GİDİNCE SALON BOŞALDI





Odabaşı, “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız’ dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” dedi.





Yaşananların ardından birçok misafir İdris Bilici’nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı’nın salondan ayrılmasıyla birlikte salon da boşaldı.





Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ise, “Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP’li @Pendik_Belediye’sinin AKP’li Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor’un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor” dedi.