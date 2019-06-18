Samanyolu Haber /Spor / 12 ülkeden 180 sporcu Yunanistan'dan Türkiye'ye barış için kulaç attı /18 Haziran 2019 00:04

12 ülkeden 180 sporcu Yunanistan'dan Türkiye'ye barış için kulaç attı

Kaş Likya Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 12 ülkeden 180 sporcu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a dostluk ve barış için yüzdü. 7.1 kilometre uzunluğundaki zorlu yarışı son 4 yılın şampiyonu Nilay Erkal kazandı.

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Kaş Likya Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında 12 ülkeden 180 sporcu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a dostluk ve barış için yüzdü. 7.1 kilometre uzunluğundaki zorlu yarışı son 4 yılın şampiyonu Nilay Erkal kazandı. 

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 15. Meis- Kaş Yüzme Yarışları yapıldı. 

Kaş Belediyesi ile Yunanistan'ın Meis Adası belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Meis- Kaş Yüzme Yarışları'na 12 ülkeden 40'ı kadın, 13'ü yabancı toplam 186 kişi katıldı.

Yarışma için yüzücüler sabah erken saatlerde Kaş'tan teknelerle Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti.

Yarışın startını Meis Adası'ndan Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Meis Adası Belediye Başkanı Samsakos Yorgos verdi.

Toplu olarak denize atlayan yüzücüler Meis Adası'ndan Kaş'a kadar 7.5 kilometre kulaç attı.

Büyük bir çekişme içinde geçen yarışlarda kadınlarda birinciliği 1 saat 32 dakika 26 saniyeyle son 4 yılın birincisi Nilay Erkal oldu.

Erkal bu yılki derecesiyle de en iyi zamanı yapan yüzücü oldu. İkinciliği 1 saat 57 dakika 2 saniyeyle Lnn Flatli, üçüncülüğü 2 saat 6 dakika 2 salise Özen Sanem Dilek elde etti.

Erkeklerde birinciliği 1 saat 40 dakikayla Bekir Emrah Gemicioğlu, ikinciliği 1 saat 45 dakikayla Mustafa Çağlar Coşkun, üçüncülüğü 1 saat 46 dakikayla Emrah Karaboğa kazandı.

Genel klasmanda birinciliği 1 saat 32 dakika 26 saniyeyle Nilay Erkal, ikinciliği 1 saat 40 dakikayla Bekir Emrah Gemicioğlu, üçüncülüğü de 1 saat 45 dakikayla 16 yaşındaki Mustafa Çağlar Coşkun elde etti.

Yarışmada ilk üç dereceye girenlerin ödüllerini Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş verdi.

Yarışmanın kadınlar ve genel klasman birincisi milli yüzücü Nilay Erkal, "Bu yarışa her sene ailemle birlikte gelmeye çalışıyorum. Benim için hem tatil oluyor hem de antrenman oluyor. Yarışmış oluyorum. Yarış tecrübesi oluyor. Bu yüzden çok zevkli yüzüyorum bu parkuru. Dördüncü katılışım. Dördüncü birinciliğim. En iyi zamanı yüzdüm aynı zamanda. Yarışmanın rekoru oluyor. Çok mutluyum" dedi. Bu yılki yarışmanın özel konukları arasında Türkiye'nin ilk kadın spor modeli Nurcan Arıcan da yer aldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "15'incisini düzenliyoruz yarışmanın. Aktiviteler hem ülkemizin tanıtımında hem Kaş'ımızın tanıtımında çok önemli. Yunanistan'dan Kaş'a gelme vesilesiyle de hem Yunanistan- Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin artmasına hem de barışa bu şekilde vesile oluyor. Bu kulaçlar dostluğa, barışa ve kardeşliğe hizmet ediyor" diye konuştu.

Erkekler birincisi Bekir Emrah Gemicioğlu da "Zorlu bir parkur. Çok ters sular var. Çok zorluyor. Bazen iri dalgalarla karşılaşıyoruz. Buraya gelirken de tabii epey yoruldum. Yorgunluk oluyor" dedi.
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