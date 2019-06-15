Bahçeli: NATO üyeliğinden çıkmayı düşünmeliyiz

İstanbul seçimleri için ‘İstanbul’a mitili atacağız’ diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli dün İstanbul’da geldi ve bugün muhtarlarla buluştu. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Mitil nerede mitil” sözlerine de yanıt verdi.







İstanbul’a mitili çoktan attıklarını ifade eden Bahçeli, “Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır.





Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran’da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım Bey’e verileceğini göstermektedir. Çünkü CHP’nin ve işbirlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor. Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul’un geleceğini güvence altına almak içindir.” diye konuştu.



İlçe belediye başkanlarını büyükşehir belediye başkanlarının seçmesi önerisinin ardından muhtarlıkların kaldırılmasını öneren Bahçeli, muhtarlarla yaptığı toplantıda “Muhtarlık varsa demokrasimiz diridir. MHP, muhtarlıkların kaldırılmasını değil, sorunlarının çözülmesi isteğindedir.” ifadesini kullandı.





ABD ile yaşanan S-400 krizine de değinen Bahçeli, “ABD’nin hesabı varsa Türkiye’nin de vardır. Kindar kalemle yazılan mektuptan anlamayız. ABD’nin vesayetine ise tahammül edemeyiz. Türkiye diz çökmeyecektir. NATO, ABD’nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse, Türkiye NATO üyeliği başta olmak üzere, tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantıları derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. ABD’nin hesabı varsa Türkiye’nin de vardır. ” dedi.





‘KÜRT KARDEŞLERİMİZ BİZİM CANIMIZDIR’





Bahçeli sözlerine, “Huzurlarınızda diyorum ki, Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekâmız muhafaza edilecektir. Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğer parelerimizdir. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum. ” diyerek devam etti





MHP lideri sözlerini, “Söz verdik, dönmeyeceğiz. İnandık, başaracağız. İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir.” diyerek bitirdi.