Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin açıklama /22 Mayıs 2019 22:36

İmamoğlu'ndan YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin açıklama

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin, "Bu gerekçeli karar dediğiniz şey, tamamen gerekçesiz. Türkiye tarihin bu gerekçe üzerinden iptal edilmiş bir seçim yok. Hani çaldılar? Hani hırsız?" dedi.

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31 Mart seçimlerinde halk oylarıyla seçilen ancak AKP ve MHP'nin itirazları sonucu YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habergolobal TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararına ilişkin "Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınında ilçelerdeki isimler yazılmış. Edebiyat dersinde kompozisyona konu olarak çalışılmamışsa sayfalarca yazarsınız. YSK başkanı olmak üzere şerh yazan kişiler var. Gerekçede seçim iptali için uyumsuzluk görülmemiştir deniyor. Bir başka şerhte ise seçimin iptaline hukuki bir uyarlılık bulunmamaktadır deniyor. Türkiye tarihinde başka böyle bir örnek yok. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Kendi yaptıları şayet bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar. Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında çaldılar dediler. Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış." dedi.
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