YSK'nın gerekçeli kararı sonrası CHP'den ilk tepkiler

31 Mart seçimini iptal eden YSK'nin gerekçeli kararı açıkladı. 250 sayfadan oluşan kararda YSK, İstanbul seçimlerinin iptali için 2 gerekçe öne sürdü. Bunlardan birincisi 754 sandıkta yasaya rağmen sandık başkanlarının görevlendirilmesi ve 108 sandıkta sayım döküm cetvelinde imza bulunmaması gösterildi.





Kararın ardından Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Vatandaşlarım adına çok üzülüyorum ama kimse merak etmesin biz bu seçimleri yeniden kazanacağız." dedi.







'YSK KARAR DEĞİL, AKP'NİN İTİRAZ DİLEKÇESİNİ YAYINLAMIŞ'





CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ''YSK gerekçeli karar değil, AKP itiraz dilekçesini yayınlamış bunun için 16 gün beklemeye gerek yoktu. #HerŞeyÇokGüzelOlacak'' ifadelerini kullandı.





TANRIKULU: SEÇMEN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin, "YSK kararı 250 sayfa, 200-211 sayfalarda çoğunluk görüşünün iptal gerekçesi, 211-250 sayfalar arasında ise 4 üyenin ayrı ayrı muhalefet görüşü var. Açık olan şudur; İstanbul’da seçmen iradesi ve seçim sonuçları YSK tarafından GASP edilmiştir. Başka bir izahata gerek yoktur." değerlendirmesini yaptı.





TANAL: 44 SAYFALIK DİLEKÇEYE, 250 SAYFALIK KARAR





CHP İstanbul Mahmut Tanal da karara ilişkin, ''Ak partinin YSK yaptığı 44 sayfalık dava dilekçesine karşılık YSK 250 sayfalık karar yazması bir ilk... Tamamen bir kılıf uydurmadır...'' paylaşımında bulundu.





''UTANMADAN BU KARARI 18 GÜN BEKLETİP YAPTILAR''





CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:





''Gerekçeli karar sadece 12 sayfa 38 sayfa muhalefet şerhi yazılmış. Kararın 12 sayfası AKP'nin başvurusu, 86 sayfası ilçe secim kurullarına giden, 102 sayfası ilçe seçim kurullarından gelen yazılardan oluşuyor. Bir de utanmadan bu kararı 18 gün bekletip, algı operasyonu yaptılar.''