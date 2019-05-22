Samanyolu Haber /Spor / ‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para belli oldu /22 Mayıs 2019 22:44

‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para belli oldu

Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyasına büyük destek devam ediyor. Şuana kadar ise bakın ne kadar para toplandı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyasına büyük destek devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kampanya kapsamında şu ana kadar 1.7 milyon kişi bağış yaparken elde edilen gelir 31.5 milyon Euro'yu buldu. Camianın önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ve Abdullah Kiğılı'nın, yapılan görüşmenin ardından kampanyaya destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Farklı şekillerde kampanya devam edecek. 50 TL olan yıllık aidatın çok düşük olduğuna karar veren yönetim rakamı en az bir çeyrek altın fiyatına çekmeyi planlıyor. En az 10 bin üye hedefi uygulamaya geçirilip 150 milyon TL ekstra gelir kasaya konulacak. ‘Yeni Kurtuluş Savaşı' denilen kurtuluş projesinde ise 200 milyon TL nakit para hedefi konuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para... Sonraki Haber >>

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:16:30