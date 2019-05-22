‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para belli oldu

Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyasına büyük destek devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kampanya kapsamında şu ana kadar 1.7 milyon kişi bağış yaparken elde edilen gelir 31.5 milyon Euro'yu buldu. Camianın önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ve Abdullah Kiğılı'nın, yapılan görüşmenin ardından kampanyaya destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.





Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Farklı şekillerde kampanya devam edecek. 50 TL olan yıllık aidatın çok düşük olduğuna karar veren yönetim rakamı en az bir çeyrek altın fiyatına çekmeyi planlıyor. En az 10 bin üye hedefi uygulamaya geçirilip 150 milyon TL ekstra gelir kasaya konulacak. ‘Yeni Kurtuluş Savaşı' denilen kurtuluş projesinde ise 200 milyon TL nakit para hedefi konuldu.