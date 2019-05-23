Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'na kırılmış ! /23 Mayıs 2019 10:07

Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'na kırılmış !

Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Tarafsız Bölge programının erken bitirildiği iddia edilmişti.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile yaptığı programla ilgili açıklama yaptı. 

Hakan, “Ben soruyu sorarım... Cevap veren de verdiği cevaplarla... Ya perişan olur ya da büyük sükse yapar... Ya inişe geçer ya da yükselişe geçer... Ya bir yıldız gibi parlar ya da bir mum gibi söner...” dedi. 

İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın AKP'li Tevfik Göksu'nun 'Trabzonlular Yunan' imasında bulunmadığı iddiası üzerine, 'Onu savunacaksan, çağır kendisiyle konuşayım' dedi.

Ahmet Hakan’ın, "Dinle beni ey iki taraf" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: 

"Bir taraf şöyle diyor:

‘Abi adamı perişan ettin... Sinirlendi herif resmen... Gerçek yüzünü ortaya çıkardın...’

Öbür taraf şöyle diyor:

‘Abi adam seni perişan etti... Ters köşe oldun... Yerlere serildin... Mahvetti adam seni...’

İki tarafa birden sesleniyorum:

Dinle beni ey iki taraf!

Ne yalakalık etmeye odaklı bir gazeteciyim ben... Ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben.

Binali Yıldırım karşıma çıktığında... ’Aman da Binali Beyciğim... Yaman da Binali Beyciğim... Nasıl da oylarınızı çaldılar göz göre göre... Hırsız bunlar hırsız’ falan diye goygoy yapmam.

‘Binali Bey! Oylarımız çalındı diyorsunuz... Kim çaldı? Ne yani? CHP mi çaldı?’diye sorarım... Hem de üç kere üst üste sorarım...

Ekrem İmamoğlu karşıma çıktığında... ’Aman da Ekrem Beyciğim... Yaman da Ekrem Beyciğim... Bir güneş gibi doğdunuz İstanbul’umuzun üstünüze... Güneşte leke var, sizde yok’ falan diye goygoy yapmam.

‘Ekrem Bey! Oyların tamamının yeniden sayılmasına niye karşı çıktınız’ diye sorarım... Hem de üsteleyerek sorarım...

Ben soruyu sorarım... Cevap veren de verdiği cevaplarla... Ya perişan olur ya da büyük sükse yapar... Ya inişe geçer ya da yükselişe geçer... Ya bir yıldız gibi parlar ya da bir mum gibi söner...

Bu sonuçlardan hiçbiriyle zerre kadar ilgilenmem. Vallahi de ilgilenmem. Billahi de ilgilenmem.

BENİM AÇIMDAN EKREM İMAMOĞLU

DÜN: Aday olarak ortaya çıktığı günden beri hakkında onlarca olumlu yazı yazdım. Belden aşağı vuran tek bir harfim bile yoktur.

BUGÜN: Programıma çıktığında kendisine en küçük bir nezaketsizlik, saygısızlık yapmadım. Sadece işimi yaptım. Sorular sordum.

YARIN: İmamoğlu taraftarlarının bilinçli olarak sürdürdükleri linçe rağmen... Ve İmamoğlu’nun bu linçe karşı anlamlı bir sessizlik içinde kalmasına rağmen... Kendisiyle ilgili zerre kadar önyargı taşımadan işimi yapmaya devam edeceğim.

İMAMOĞLU’CULAR! BAKIN NE DEDİ EKREM BEY!

Yok yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım...

Falan...

Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce...

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

 ’Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.’

Ardından da Binali Yıldırım’la ekrana çıkıp benim moderatörlüğümde tartışmak istediğini de sözlerine ekledi.

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