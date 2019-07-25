İmamoğlu'dan kritik uyarı: 'Çok dikkat etmeliyiz'

CHP'li Belediye Başkanı İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti, belediye bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.







Seçimlerin ardından ailesiyle Bodrum'daki yazlığına tatile geldiğini ifade eden İmamoğlu, şöyle dedi:





"Ailem ve çocuklarım beni özledi. Hep birlikte Bodrum’a tatile geldik. Buraya gelmişken bizi burada yalnız bırakmayanlara yürekten teşekkür ediyorum. Aslında ben mütevazı bir çiçekle başkanıma gelmiştim ama beni o kadar gururlandırdı ki buradan yürüyerek İstanbul’a bile gidebilirim."





İmamoğlu, tatilini tamamlayarak Muğla'ya geldiğini, buradan da belediye başkanları ile partisinin Afyon'daki kampına katılacaklarını dile getirdi. Çocukların, gençlerin, bütün Türkiye'nin muazzam bir kardeşlik duygusu yaşadığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:





"Bir şeye çok dikkat etmeliyiz. Başkalarının yaptığı gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamalıyız. Seçim bitti, hizmet başladı. Biz Türkiye'ye hizmet anlamında gelmiş geçmiş en önemli hizmeti yaşatmak zorundayız. Millet iyi hizmet, barış, huzur, kardeşlik, eşitlik ve adalet istiyor. Çocuklara, gençlere, kadınlara bütün Türkiye'ye layık olacağız. İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye. Tüm Türkiye'ye layık olacağız, bundan şüphe duymayın."





Sorumluluklarının büyük olduğunu ve bundan sonra ülkeye hizmet etmek için çalışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Türkiye'nin yeni bir atılıma, başlangıca ihtiyacı var. Hep birlikte ülkemizin geleceğini hazırlamakla ilgili sorumluluğumuz var. Yoksa gençlerimiz, analarımız, atalarımız, Mustafa Kemal Atatürk’ümüz bizden hesap sorar. Güzel, milli maneviyatı yüksek, birbirine bağlı en üst seviyede, etnik kökeni ne olursa olsun ışığı bol millet olacağız. Her yerde söylemiştim, burada da söylüyorum, her şey çok güzel olacak ve asla vazgeçmeyin" dedi.