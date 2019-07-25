Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun partnerini İngiltere'de buldu. Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen Galatasaray, bu transferi bitirmek için yoğun uğraş veriyor.
Falcao'nun alternatiflerini belirleyen sarı-kırmızılı takıma, Atletico Madrid forması giyen Hırvat golcü Kalinic önerildi. Galatasaray'ın Falcao transferinde mutlu sona ulaşmaması durumunda Hırvat golcüyü listesine alacağı ve forvet transferinde adaylardan biri olacağı öğrenildi.
Fernando'yu takımdan gönderen ve Ndiaye'nin kiralık sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunmayan Galatasaray, Fulham'dan Jean Micheal Seri'yi transfer etmişti.
Seri'nin yanına defansif gücü yüksek bir orta saha arayan Galatasaray'a, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palaceforması giyen, Cheikhou Kouyate önerildi.
Sarı-kırmızılı takımın transfer listesine giren Cheikhou Kouayete, Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri.