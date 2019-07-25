Samanyolu Haber /Spor / Yeni Malatyaspor rakibiyle yenişemedi /25 Temmuz 2019 22:55

Yeni Malatyaspor rakibiyle yenişemedi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi maçında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.UEFA Avrupa Ligi 2’nci ön eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk etti.

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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ve kulüp tarihindeki ilk Avrupa maçına Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana ve Jahovic ilk 11 ile çıktı.

Maçtaki ilk gol 13’üncü dakikada konuk takımdan geldi. Çekiçi’nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Yeni Malatyaspor, 20’nci dakikada skora denge getirdi. Mina’nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma’ya çarparak filelere gitti: 1-1.

65’inci dakikada Guilherme’nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi. 66’ncı dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Jahovic, Yeni Malatyaspor’u öne geçirdi: 2-1.

Skoru belirleyen golü 74’üncü dakikada konuk ekip attı. Sağ kanattan Boakye’nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Bu maçın rövanşı, 1 Ağustos’ta Slovenya’da oynanacak. 
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