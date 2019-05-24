Rusya'dan Türkiye için 'kota artırma' kararı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den getirilen domatesin kotasını 100 binden 150 bin tona artırma kararı aldı.







Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanlığı'nın açıklamasında, “Rusya’ya girişine izin verilen yaş ve soğutulmuş domates hacmi 150 bin ton olarak belirlendi” dendi.





Daha önce Rusya Tarım Bakanlığı’nın, Türkiye’den domates sevkiyatı kotasını 150 bin tona çıkarılmasını teklif ettiği belirtilmişti.





Türkiye ile Rusya arasında 2015’te yaşanan kriz öncesinde Rusya’ya domates ihracatı yaklaşık 340 bin tondu. Kriz sonrasında getirilen yasaklarla domates ihracatı sıfırlandı. 1 Aralık 2017’de de 50 bin ton domates ithalatına yeniden izin verildi. Kota bu yıl başında da iki katına çıkarılmıştı.