İmamoğlu önerisi reddedilen Hikmet Sami Türk, DSP'den ayrıldı

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 24 yıldır üyesi olduğu Demokratik Sol Parti'den (DSP) istifa etti.





Türk önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi (PM) toplantısında "İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım." demiş, ancak önerisi kabul edilmemişti.







Hikmet Sami Türk, istifasının sebebini Sözcü’den Deniz Ayhan’a anlattı.





Türk şunları söyledi: “Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum.”





DSP 23 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?





DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde 'hiç kimseyi' desteklemeyeceklerini açıklamıştı.





Aksakal, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ancak reddedildiğini söylemişti.