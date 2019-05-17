Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoğurdun Steve Jobs'ına büyük ödül /17 Mayıs 2019 11:58

Yoğurdun Steve Jobs'ına büyük ödül

"Yoğurdun Steve Jobs'ı" diye nitelenen Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Oslo Business for Peace ödülüne lâyık görüldü. Aynı ödülü Tesla'nın kurucusu Elon Musk da almıştı.

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ABD’nin gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu ve Genel Müdürü (CEO) Hamdi Ulukaya, "iş dünyasının Nobeli" olarak görülen Oslo Business for Peace ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü daha Elon Musk, Richard Branson ve Paul Polman gibi isimler de almıştı.

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile birlikte bu yıl ödülü kazanan diğer iki isim ise, Dubai merkezli CTG-Committed To Good CEO’su İngiliz Alice Laugher ve Kamerun merkezli GiftedMom’un kurucu ortağı Dr. Agbor Ashumanyi Ako oldu.

ULUKAYA: DAHA FAZLASINI YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Ulukaya, bu ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, “Ödülü Chobani’de çalışan tüm kardeşlerim adına gururla kabul ediyorum. CEO’lar olarak bizim daha fazlasına ihtiyacımız yok, daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Hamdi Ulukaya, kaçak bir göçmen olarak ayak bastığı Amerika'da "Chobani" marka yoğurtla dev firmaları geride bıraktı.

SERVETİNİN BÜYÜK KISMINI MÜLTECİLERE AYIRIYOR

Hamdi Ulukaya, gıda sektöründe yer alan ve sosyal faydaya önem veren girişimcilere destek vermek amacıyla Chobani Incubator’ı (Chobani Kuluçka Merkezi) 2016 yılında kurdu.

2017 yılında, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla Hamdi Ulukaya Girişimi’ni kurdu. 

Ulukaya, 2015 yılında ‘The Giving Pledge’i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve dünyanın dört bir yanında yurdundan edilmiş insanlara daha iyi çözümler sunmak amacıyla ‘Tent Foundation’ı (Çadır Vakfı) kurdu. 

Mülteciler için Ortaklık (Tent Partnership For Refugees) anlaşması kapsamında Chobani dahil yaklaşık 130 şirket mültecilere istihdam sağlıyor. 
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