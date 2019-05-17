Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’na ve Trabzonlulara “Yunan” diyen AKP’li Göksu, kendi sözlerine erişim yasağı getirtti /17 Mayıs 2019 12:06

İmamoğlu’na ve Trabzonlulara “Yunan” diyen AKP’li Göksu, kendi sözlerine erişim yasağı getirtti

AKP’li Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu kendi açıklamasına internette erişim engeli getirtti

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AKP’li Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili “Yunan” açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu’nun talebiyle haberlerin yer aldığı linklere erişim engeli getirildi.

Katıldığı bir iftar programında konuşan Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan daha sonra da mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade eden Göksu daha sonra İmamoğlu’nun nereli olduğunu iftar programına katılan vatandaşlara sordu. Vatandaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” dedi.

Göksu, haberin internet sitelerinde yayınlanması üzerine İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Haberin bulunduğu linklere “erişim engellemesi” istedi.

Göksu’nun avukatının, erişim engellemesi istenilen linklerle ilgili “Göksu hakkında gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içeren, kişilik haklarına saldırı” mahiyetinde yayın içeriği olduğu iddia edildi. Mahkeme ise Göksu’nun talebini kabul ederek haberlere erişimin engellemesine kararını verdi.
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