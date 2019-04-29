İmamoğlu’ndan sonra şimdi de Yavaş’tan yemek hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine antrikot, personele musakka yemeği verilmesi üzerine, ‘'Herkes aynı yemeği yiyecek, ayrıcalık yok'' çıkışı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da benzer bir hamle geldi.







Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, Başkan Mansur Yavaş'ın daire başkanları ile yaptığı istişarelerin ardından alınan kararla, bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı.





Yemekhanede bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile herkes için eşit koşullarda yemek imkanı sağlanıyor.





Yemekhanede eski sistemde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.