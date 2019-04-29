Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan açıklamalarıyla yine şaşırttı /29 Nisan 2019 20:39

Bilal Erdoğan açıklamalarıyla yine şaşırttı

Kayseri'de İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen spor etkinliğe Bilal Erdoğan ilginç açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İsrail, her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor" dedi.

Kayseri'de İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen spor etkinliğe Bilal Erdoğan da katıldı. Etkinlikteki konuşmasında Erdoğan, "İmam hatip mezunlarının, ümmet olmanın şuurunu en iyi anlaması gerekenler olduğunu belirten Erdoğan, "Bir imam hatip lisesi mezunu başka bir imam hatip lisesinin kardeşidir. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında inliyorlar mı? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen, hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Kolay değil. Çok çalışmak, cesur olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız size sahip çıkıyor"
 
Bilal Erdoğan, "15 Temmuz gecesi yakaladığımız ruhu kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi bir zafer kazandık ama düşman uyur mu? Su uyur, düşman uyumaz. Düşman rahat duruyor mu? Hayır. Düşman pes etmiyorsa o zaman bizim görevimiz büyük, yükümüz ağır. Bütün hayatımızı o şehitlerin fedakarlığına yakışacak şekilde yaşamaya var mısınız? Dünyada zulüm var. Dünyada mazlum çok. Bunlara kim sahip çıkacak? Biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Onun için Cumhurbaşkanı'mız size sahip çıkıyor. Onların dualarına 'amin' diyor" diye konuştu.
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