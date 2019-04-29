Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceci komutanın cenazesinde protesto /29 Nisan 2019 21:01

İşkenceci komutanın cenazesinde protesto

12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi Müdürü olan ve önceki gün 88 yaşında ölen Albay Raci Tetik’in Şakirin Camisi’ndeki cenaze töreninde Mamak Cezaevi’nde işkenceye maruz kalan bir grup protesto düzenledi. Protestocular, “Cehennemde ateşin bol olsun” diye bağırdı.

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12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi’nde 88 yaşında ölmüştü. Tetik için düzenlenen cenaze töreninde işkence mağdurları protesto gösterilerinde bulundu.Mamak Askeri Cezaevi’nde işkecne Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik’in cenaze töreninde protesto yaşandı. O dönem Mamak cezaevi’nde kaldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi protesto eyleminde bulundu.

Tetik’e hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Protestocular Tetik’in ardından, “Şerefsiz, cehennemde ateşi bol olsun” diye bağırdı.

Öte yandan Tetik için askeri tören düzenlenmedi.
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