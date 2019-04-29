İşkenceci komutanın cenazesinde protesto

12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi’nde 88 yaşında ölmüştü. Tetik için düzenlenen cenaze töreninde işkence mağdurları protesto gösterilerinde bulundu.Mamak Askeri Cezaevi’nde işkecne Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik’in cenaze töreninde protesto yaşandı. O dönem Mamak cezaevi’nde kaldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi protesto eyleminde bulundu.







Tetik’e hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Protestocular Tetik’in ardından, “Şerefsiz, cehennemde ateşi bol olsun” diye bağırdı.





Öte yandan Tetik için askeri tören düzenlenmedi.