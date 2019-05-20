Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’na kumpas kurmuştu /20 Mayıs 2019 20:51

İmamoğlu’na kumpas kurmuştu

‘Cadı avı’ soruşturmaları kapsamında Hizmet Hareketi’ne yakın oluğu gerekçesiyle tutuklanan Erkan Karaarslan ile görüşüp CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kumpas kurması için telkinde bulunmakla suçlanan gazeteci Serhan Seyhan’ın sahte diploma düzenlediği ortaya çıktı.

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Sözcü gazetesinde yer alan iddialara göre Serhan Seyhan, CHP’ye yakın olduğu 2010’da, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir ihaleye katıldı. Belediye, ihaleye katılım belgeleri arasında yer alan ‘Selçuk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği’ bilgisini Selçuk Üniversitesi’ne sordu.

Dekanlık: Öyle bir bölüm bizde yok

Dönemin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat İnal tarafından Belediye’ye gönderilen 13.12.2010 tarihli cevap yazısında şöyle denildi:

“Fakültemizden 16.06.2006 tarihinde mezun olduğu belirtilen Serhan Seyhan adında bir öğrenciye kayıtlarımız tetkiki sonucunda rastlanılmamış olup Yazılım Mühendisliği bölümümüz öğrenime hiç açılmamıştır. Serhan Seyhan’ın biriminize ibraz ettiği diploma, fakültemize ait değildir. Diploma üzerindeki Dekan ve Rektör adı kullanılmış ancak imzalar tamamen sahte olarak düzenlenmiştir.”

İhaleyi kazanamayan Serhan Seyhan, bu konuyla ilgili yargılandı ve ceza aldı.

Öte yandan, Serhan Seyhan’ın, AKP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’la fotoğrafı da ortaya çıktı. Seyhan, AKP’li Savaş’la, 31 Mart Seçimleri öncesi çektirtiği kareyi Facebook hesabında, “Ben Aydın için ‘Savaş’mak lazım demiştim. Şimdi de Aydın ‘Savaş’la kazanacak diyorum” ifadeleriyle paylaştı.

Karaarslan ile görüşmesini kabul etti

Cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile görüşüp Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi için baskı yaptığı iddia edilen Aydınlı gazeteci Serhan Seyhan, Karaarslan’la yaptığı görüşmeyi şu sözlerle savunmuştu:

“Kendisiyle ilgili açılan davalarda tanık olarak aleyhte ifade vermiştim. Ziyarete gittim çünkü kaçak olduğu sürece tanıklık yaptığımız dosyada ilerleme kaydedilemedi. Bu sebeple kendisinin doğruları söylemesi konusunda görüşme yaptım.”

Ekrem İmamoğlu, kendisine karşı komplo kurulmak istendiği gerekçesiyle, olayla ilgili olarak avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunmuştu.
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