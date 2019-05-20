Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi ve çevresindeki sokaklar, bir kişinin kuleye tırmanması üzerine tahliye edilip kapatıldı. Paris Emniyeti ve kulenin işletmeci şirketinden yapılan açıklamaya göre, kuleye tırmanan kişinin amacı henüz bilinmiyor.







İşletmeci şirket, “Bir erkek kuleye normal yollardan girdi ve ikinci kata çıktıktan sonra tırmanmaya başladı” açıklaması yaptı. Olay yerinde çok sayıda itfaiyecinin bulunduğu belirtiliyor.





Dünyanın en turistik noktalarından biri sayılan Eyfel Kulesi’nin şu an için kapalı kalacağı belirtildi.