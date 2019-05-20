Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi kapatıldı /20 Mayıs 2019 21:02

Eyfel Kulesi kapatıldı

Dünyanın en meşhur yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, kimliği bilinmeyen bir kişinin tırmanması nedeniyle tahliye edildi. Kule ve çevresindeki sokaklar kapatıldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi ve çevresindeki sokaklar, bir kişinin kuleye tırmanması üzerine tahliye edilip kapatıldı. Paris Emniyeti ve kulenin işletmeci şirketinden yapılan açıklamaya göre, kuleye tırmanan kişinin amacı henüz bilinmiyor.

İşletmeci şirket, “Bir erkek kuleye normal yollardan girdi ve ikinci kata çıktıktan sonra tırmanmaya başladı” açıklaması yaptı. Olay yerinde çok sayıda itfaiyecinin bulunduğu belirtiliyor.

Dünyanın en turistik noktalarından biri sayılan Eyfel Kulesi’nin şu an için kapalı kalacağı belirtildi. 
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