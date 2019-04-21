İmamoğlu Maltepe'de halka konuştu: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar talimat almış kişilerdir

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimden 17 gün sonra 17 Nisan'da mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla bugün Maltepe'de 'İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' düzenlendi.







Parti flamalarının kullanılmadığı miting için İBB araçları da tahsis edilmedi.





İmamoğlu alana varmadan önce Anadolu Ateşi ve Mehteran takımı sahne aldı. İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte alana girişinden sonra da önce 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi ve dua okundu.





?Ardından kürsüye çıkan İmamoğlu konuşmasına mitinge katılanlara teşekkür ederek ve terörü lanetleyerek başladı. İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:





* Ben seçimleri değil sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim.





* 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin, özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaseti her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir ama bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.





* "31 Mart'tan bu dersi çıkarmayanlar, asla seçim kazanamazlar" demeyeceğim. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri almamış olanlar seçim kazansa da kazanan asla milletimiz olmayacak. Benim de üç noktada eksiğim yanlışım olabilir. Mutlaka düzeltmeye gayret edeceğim.





* 31 Mart İstanbul seçimlerinin oy sayma işlemi 17 gün sürdü. 17 günde yaşananlar bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacak, biliyorum. Bugün itibariyle hepsini bir kenara bırakarak, işimize, tüm İstanbullulara hizmete odaklanmış durumdayım. Ancak şurası çok iyi anlaşılmalı; 17 gün boyunca yaşanan, kısmen bugün yaşanmaya devam eden gelişmeler var. Milletçe bir demokrasi sınavından geçtiğimizi düşünüyorum. Milletimi bu demokrasi sınavını sükûnetle, hassasiyetle, başarıyla geçmiştir.





* Söz verdiğim gibi artık İstanbul'da dini ve milli bayramlarımızda ulaşım ücretsiz olacak. Bugün müjdeliyorum, ben İstanbul'a yeni bir başlangıç vadederek buraya geldim. Bu başlangıç 5 temel alanda olacak.





* Vatandaşlarla arasına engeller koyan siyasetçi dönemi kapanmıştır. Vatandaş bu milletin efendisidir. Siyasetçiler ve yöneticiler bu milletin hizmetkarıdır. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Herkes haddini bilecek. Her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları için eğip büken bir yönetici asla olmayacağım. Başta Anayasa ve kanunlar olmak üzere hukukun temel hükümlerinin eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Milli ve manevi değerleri istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım, buna müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Korkudan değil, sevgiden yana olacağım. Kucaklayarak ve birleştirerek hizmet edeceğim.





* İstanbul'da yeni nesil belediyecilik hakim olacak. Kenti özel gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik hakim olacak. Yerel yönetimin ne yaptığı kadar, kimin için nasıl yaptığı da önem kazanacak. Danışarak, tartışarak, konuşarak ortak sese ve ortak akla kulak vererek hep birlikte karar vereceğiz. Yeşili yok eden, insan sağlığını bozan uygulamalara son vereceğiz. Bu şehirde yeniden akıl, mantık, bilim, sanat, kültür yükselecek. Üretim, eğitim, istihdam, ekonomi ve teknoloji yükselecek.





* Size söz veriyorum, vatandaşın tek bir kuruşunu israf etmeden, yandaşa yoldaşa peşkeş çekmeden bir emin yönetici olarak hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Bu kentin mazlumları, mağdurları kalmayacak. Bu şehrin emeklilerinin, engellilerinin hamisi olacağız. Bu şehirde asla alan el veren eli bilmeyecek, hassas olacağız.





* İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak. Bu kentte yaşayanlar, bu kenti yönetenler kadar söz ve karar sahibi olacak. Mahalle meclislerinden başlayan, sektörel meclislere kadar katılım mekanizmasıyla kent yönetim sürecinin aktif organları haline gelecek. Hiç kimse bu şehri terk etme duygusuna kapılmayacak. Bu şehrin kadınları, gençleri, girişimcileri bu şehrin adil bir şehir olduğunu hissedecekler.





* Bu şehir dünyada yerel demokrasinin yükseldiği şehirler arasında en başta olacak. Bu şehir özgürleştikçe daha üretken bir yapıya sahip olacak. Bu şehrin üretenleri çalışanları güç kazanacak. Bu şehir dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.





* Bana ve ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız, başarmak zorundayız.





* Beni denetlemekten, eleştirmekten, bana yol göstermekten de vazgeçmeyin.





* Ne yazık ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün talihsiz bir olay yaşadı ama kendisi çok iyi. Güleryüzlü bir şekilde sizleri saygıyla, sevgiyle selamladı. Orada bu hareketleri yapanlar vatandaşımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu kez sevgi- saygı kazanacak.





* Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha çok seveceksiniz.