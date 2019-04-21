Sri Lanka'da 8 ayrı saldırı: İkisi Türk 207 kişi hayatını kaybetti

Paskalya Bayramını kutlamak için bir araya gelen yüzlerce Hıristiyan yaralandı. Patlamaların intihar saldırısı kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Sri Lanka basını ilk saldırılardan 6 saat sonra iki patlamanın daha meydana geldiğini yazdı. Ada ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 35'inin yabancı uyruklu ve ikisinin Türk olduğu belirtildi.





Sri Lanka Savunma Bakanı saldırılarla alakalı olarak 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Yerel kaynaklara göre 7. patlama Dehiwala'da bulunan Tropical Inn otelinde, 8. patlama ise Mahavilla Garden Yolu'nda meydana geldi.





İlk saldırılarda Kolombo'nun merkezinde bulunan lüks oteller Kingsbury, Shangri-la ve Cinnamon Grand ile Paskalya Bayramı törenleri yapılan üç Katolik kilise hedef alındı. Patlamaların hepsi yarım saat içerisinde meydana geldi.





Saldırıların düzenlendiği kiliselerin başkent Kolombo'daki St. Anthony kilisesi, Negombo'daki St. Sebastian kilisesi ve Batticaloa'daki bir kilise olduğu bildirildi.





BBC'nin aktardığına göre saldırılarda en az 207 kişi hayatını kaybetti ve 400 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının isimlerinin Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş olduğu bildirildi





Hükümetin açıklamalarına göre ülkede sosyal medya servisleri ve mesajlaşma uygulamaları kullanıma kapatıldı.





Fransız haber ajansı AFP, Sri Lanka polisinin bugün yapılan saldırılar hakkında 10 gün öncesinden uyarıldığını yazdı. Habere göre yabancı bir istihbarat ajansı Sri Lanka polisini "Radikal İslamcı NTJ'nin önemli kiliselere intihar saldırıları düzenleyebileceği" konusunda bilgilendirdi. Bunun ardından Sri Lanka polis şefi ülkenin üst düzey yetkililerine bir uyarı metni yolladı.





Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena yaptığı açıklamadan sonra "Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim" diye konuştu.







