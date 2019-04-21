Samanyolu Haber /Gündem / 'Seçim tekrarlanırsa ne olur?' anketinden Cumhur'cuların yüzünü asacak sonuç /21 Nisan 2019 17:41

'Seçim tekrarlanırsa ne olur?' anketinden Cumhur'cuların yüzünü asacak sonuç

MAK Danışmanlık, seçimden sonra İstanbul’da yeni bir seçim olasılığı üzerine anket çalışması yaptı. Anket şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat araştırma sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

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'Kararım değişir' diyen seçmenin % 78 'i Cumhur İttifakı'na oy vermiş

Ankete göre 31 Mart seçimlerinin yenilenmesine yönelik, ‘Tercihiniz değişir mi?’ sorusuna yüzde 84 ‘Değişmez’, yüzde 16 ‘Değişir’ yanıtını verdi. 'Kararım değişir' diyen seçmenin % 78'i Cumhur İttifakı'na oy vermiş.

'İstanbul seçimlerinde hile veya usulsüzlük yapıldı mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 61'i 'Hayır' yanıtını verirken, yüzde 39'u 'Evet' dedi. Seçimin iptal edileceğini düşünenler yüzde 32'de kaldı, kararsızların dağılımı ile katılımcıların yüzde 68'i İstanbul seçimlerinin yenileneceğini düşünmediklerini ifade etti.

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