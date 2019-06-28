İmamoğlu aleyhindeki bildiriyi okuyan İBB çalışanları: Talimatla oradaydık

İstanbul’daki 23 Haziran seçimleri öncesi belediye binası önünde Ekrem İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyan İBB personelleri konuştu. Açıklama yapan personeller “Talimatla oradaydık” dedi.





Posta yazarı Candaş Tolga Işık, personelin aldıkları talimat doğrultusunda bildiriyi okuduklarını aktardı. Işık, personelin “Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Talimatla oradaydık” açıklamasında bulunduğunu bildirdi.

Işık’ın, “İBB’de genel af yok!” başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





“Bildiricilerden mesaj var!”





“İBB önünde bildiri okuyan çalışanlardan iki gündür mesajlar yağıyor. Diyorlar ki “Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Şu saatte burada olacaksınız olmazsanız işinizden olursunuz diye talimat geldi. Mecburen gittik.”





Doğru mu değil mi, işler terse dönünce mi böyle söylüyorlar bilemem. Ama kendilerinden gelen bilgi aynen bu. Muhtemelen bu eylemleriyle ilgili İBB’de bir disiplin süreci başlatılacaktır. Sürecin sonunda çalışanlar tehditle oraya getirildiyse tehdit edenlere, gönüllü geldilerse bizzat kendilerine ceza verilebilir.