THY'nin zirvesinde değişiklik: O isim İcra Komitesi’nden çıkartıldı

Türk Hava Yolları’nda bugün yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İlker Aycı devam ederken Genel Müdür Bilal Ekşi ise İcra Komitesi’nden çıkartılması dikkat çekti. Bilal Ekşi’nin ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden de alındı. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine ise Mecid Eş getirildi. Bilal Ekşi daha önceden attığı tweetlerle yönetimde kriz yaşanmasına neden olduğu iddia edilmişti.





Kokpit.aero'nun haberine göre; genel Müdürlük binası VIP Toplantı Odası’ndaki Olağan Genel Kurulda, icra komitesinin üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu’ndan oluşan komitede değişikliğe gidildi. İsmail Cenk Dilberoğlu yeniden yönetime girmezken, Genel Müdür Bilal Ekşi’nin İcra Kurulu’ndan çıkartılması dikkat çekti.





THY yönetiminde hızlı karar alınması için İcra Komitesi büyük önem taşıyor. Burada alınan kararlar daha sonra yönetim kurulu tarafından onaylanıyor.





Yeni yönetim kurulu







İlker Aycı, Mecit Eş (Başkan Vekili), Bilal Ekşi, Görkem Aksoy, Orhan Birdal, Salim Arda Ermut, Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun, Muzaffer Akpınar





Tweet tartışması





Genel Müdür Bilal Ekşi daha önceden attığı tweetlerle yönetimde kriz yaşanmasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile Boeing’le yapılan 25+5’lik 787 siparişinden bir kaç saat sonra Bilal Ekşi sosyal medya hesabından “Boeing mi alalım, Airbus mı alalım” diye sormuştu.





Bilal Ekşi ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pay alımıyla ilgili paylaşımının ardından THY bir KAP açıklaması yaparak bunu yalanlamıştı.



