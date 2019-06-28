İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarptı

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağı, havada uçağa kuş sürüsüyle karşılaşması sonucunda hasar gördüğü için geri döndü. Uçağın kokpit camında çatlama meydana gelirken uçaktan indirilen yolcular uzun süre bekletildi.
Edinilen bilgilere göre, 286 yolcusuyla THY’nin İstanbul – Antalya seferini yapan TK-2430 sayılı Airbus 330-300 tipi uçağı saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan kalktıı. Kalkıştan bir süre sonra uçağın kokpitine kuş çarptı.
Çarpma sonucu kokpitin sol ön camında çatlama meydana gelirken, uçağın pilotları, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş izni istedi. İstanbul Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inen uçağın yolcuları terminale alındı.
İstanbul Havalimanı özellikle kuşların göç ve konaklama yolları üzerinde yapıldığı için eleştirilmişti.