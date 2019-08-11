Samanyolu Haber /Gündem / Geçtiği yeri çöle çeviriyor... Davutoğlu'nun Karatay'da uğradığı dernek alt üst edildi /11 Ağustos 2019 13:49

Geçtiği yeri çöle çeviriyor... Davutoğlu'nun Karatay'da uğradığı dernek alt üst edildi

İsmi yeni parti iddialarıyla anılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya ziyaretinde Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve derneğe bağlı bazı muhtarlarla bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından dernek başkanı Mustafa Çetin görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

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Sözcü'ye konuşan Çetin, "Karatay Belediye Başkanı bu görüşmeden rahatsızlık duymuş. Derneğe yapılan personel desteği ile çay-şeker yardımı kesildi. Ben de istifa etmek zorunda kaldım. Bana açıkça istifa et demediler ama yaptıklarıyla beni istifa etmeye zorladılar” dedi.

AKP’Lİ BAŞKAN DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYDU

Davutoğlu ile görüşmelerinin AKP’li Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya rahatsızlık verdiğini belirten başkan Mustafa Çetin, “Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Davutoğlu ile görüşmemizden rahatsızlık duymuş. Hasan Kılca bundan dolayı benimle eskisi gibi istişarede bulunmayacaklarını ve derneğe eskisi gibi yardımda bulunmayacaklarını söyledi” şeklinde konuştu.

DERNEĞE YAPILAN YARDIMLAR KESİLDİ

Dernekte çalışan çay ve temizlik personelinin belediye tarafından geri çekildiğini alındığını aktaran Çetin, “Derneğimize yapılan bütün yardımlar tek tek kesilmeye başladı. Derneğimizde bulunan temizlik personeli ve çaycı derneğin hizmetinden alındı. Ardından yapılan çay ve şeker yardımı da kesildi. Ben derneğimizin ve dernek üyesi arkadaşlarımızın zor durumda kalmaması için istifa etmek zorunda kaldım” dedi.
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