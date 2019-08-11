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Akdeniz'de 4.6'lık deprem
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Akdeniz'de 4.6'lık deprem
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11 Ağustos 2019 13:30
Akdeniz'de 4.6'lık deprem
Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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