Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'de 4.6'lık deprem /11 Ağustos 2019 13:30

Akdeniz'de 4.6'lık deprem

Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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