Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iltica tartışması AFD'ye yaradı... Bir haftada oylarını %2 artırdı /26 Kasım 2018 16:23

Almanya'da iltica tartışması AFD'ye yaradı... Bir haftada oylarını %2 artırdı

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırması Hristiyan Birlik partileri içindeki mülteci politikası tartışmalarının sağ popülist AfD’ye yaradığını gösterdi. AfD'ye destek yüzde iki oranında arttı.

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Almanya’da özel televizyon kanalları RTL ile n-tv’nin toplumdaki siyasi eğilimleri saptamak üzere yaptırdığı kamuoyu yoklaması Hristiyan Birlik partileri (CDU/ CSU) içinde süren mülteci politikalarına ilişkin yoğun tartışmanın sağ popülist Almanya İçin Alternatif'e (AfD) puan kazandırdığını ortaya koydu. Bir önceki haftaya oranla AfD‘nin oy potansiyeli yüzde iki oranında artarak yüzde 14’e yükseldi. Koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Hristiyan Birlik partileri, CDU ve CSU ise yüzde bir oy kaybederek yüzde 27’ye geriledi.

"Kutuplaşmayı körükleyen tartışmalar AfD'ye yarıyor"

Geçen haftayı yapılan kamuoyu araştırmasında iki bin 500 kişiye soru yöneltildi. Bunların sadece yüzde 8’i Almanya’da mülteci konusunun önemli olduğunu belirtti. Araştırmayı yapan Forsa araştırma şirketinin Başkanı Manfred Güllner, AfD’nin çok sayıda seçmeni geri kazandığını, mülteciler konusunda kutuplaşmaların yaşandığı tartışmaların yabancı ve mülteci karşıtı görüşleriyle tanınan AfD'ye yaradığı görüşünü savundu.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) genel başkanlığına aday olan Friedrich Merz’in Alman Anayasası'nın iltica hakkını teminat altına alan maddesinin gözden geçirilmesi gerekebileceğini söylemesi üzerine bu konudaki tartışma yeniden alevlenmişti. Merz, "Avrupa'da gerçekten göç ve iltica politikalarından yana görüş belirtiyorsak, Alman Anayasası'ndaki bireysel iltica hakkının bu şekliyle kalıp kalmayacağını da tartışmaya açmamız gerekir" diye konuşmuştu.

"Avrupa düzeyinde çözüm gerekir"

Bunun üzerine AfD dışında Federal Meclis'te temsil edilen partilerin tümü Merz'e "Almanya'da iltica hakkının altını oyduğu" suçlamasını yöneltmişti. Merz açıklamalarının arkasında durduğunu yinelemiş ancak Alman Anayasası'ndaki temel iltica hakkını savunarak bunun için Avrupa düzeyinde çözümler gerektiğini söylemişti.

DW
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