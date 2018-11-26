NBA'da Enes'ten ribaund rekoru

Ünlü oyuncu Enes Kanter dün gece New York Knicks’in Memphis’i 103-98 yendiği maçta tarihi rekorlara imza attı.





Kanter, 21 sayı, 26 ribauntla oynadığı karşılaşmada NBA’da bu sezon bir maçta en fazla ribaund alan oyuncu oldu.



