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NBA'da Enes'ten ribaund rekoru
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NBA'da Enes'ten ribaund rekoru
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26 Kasım 2018 16:20
NBA'da Enes'ten ribaund rekoru
Basketbolcu Enes Kanter, 21 sayı, 26 ribaundla NBA’da bu sezon bir maçta en fazla ribaund alan oyuncu oldu.
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Ünlü oyuncu Enes Kanter dün gece New York Knicks’in Memphis’i 103-98 yendiği maçta tarihi rekorlara imza attı.
Kanter, 21 sayı, 26 ribauntla oynadığı karşılaşmada NBA’da bu sezon bir maçta en fazla ribaund alan oyuncu oldu.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
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