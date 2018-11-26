Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti /26 Kasım 2018 16:30

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu SP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Görüş alışverişinde bulunduk" derken; Karamollaoğlu, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Yerel seçim takvimi ilerlerken siyasette ittifak arayışları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Yerel seçim gündemli görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Olabildiğince ayrıntılı değerlendirme yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

NTV'nin aktardığı habere göre, ziyareti dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Karamollaoğlu ise şunları söyledi:

"Bu ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bir seçime gidiyoruz. Atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise. Bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir, bu farklılık bizim için zenginlik olmalı. Genel bir ittifak söz konusu değil. Biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağız. Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiğinde dirsek teması olacağını ifade etmiştik."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:27:32