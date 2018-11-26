Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

Yerel seçim takvimi ilerlerken siyasette ittifak arayışları devam ediyor.







CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.







Yerel seçim gündemli görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Olabildiğince ayrıntılı değerlendirme yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.





NTV'nin aktardığı habere göre, ziyareti dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Karamollaoğlu ise şunları söyledi:





"Bu ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bir seçime gidiyoruz. Atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise. Bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir, bu farklılık bizim için zenginlik olmalı. Genel bir ittifak söz konusu değil. Biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağız. Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiğinde dirsek teması olacağını ifade etmiştik."