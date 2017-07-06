Samanyolu Haber /Gündem / İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen mi istedi? /06 Temmuz 2017 00:06

İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen mi istedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin avukatları bugün bazı medya organlarında çıkan 'Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen istedi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Açıklamada "Sayın Gülen, yürütülen soruşturmalar ya da yargısal faaliyetlerle ilgili olarak hiçbir kişi ya da kurum hakkında asla kanaat bildirmemiştir." denildi.

İşte o açıklama:


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