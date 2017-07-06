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İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen mi istedi?
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İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen mi istedi?
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06 Temmuz 2017 00:06
İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen mi istedi?
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin avukatları bugün bazı medya organlarında çıkan 'Başbuğ'un tutuklanmasını Gülen istedi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
SHABER3.COM
Açıklamada "Sayın Gülen, yürütülen soruşturmalar ya da yargısal faaliyetlerle ilgili olarak hiçbir kişi ya da kurum hakkında asla kanaat bildirmemiştir." denildi.
İşte o açıklama:
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