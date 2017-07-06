Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Mehmet Moğultay hayatını kaybetti... /06 Temmuz 2017 08:19

Eski Bakan Mehmet Moğultay hayatını kaybetti...

Adalet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mehmet Moğultay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

SHABER3.COM

49 ve 50. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan 72 yaşındaki Mehmet Moğultay Amerika'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Moğultay, aynı zamanda bir dönem SHP ve CHP milletvekilliği de yapmıştı.

MEHMET MOĞULTAY KİMDİR?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yaptı. 1987-1999 yılları arasında TBMM 18., 19. ve 20. Dönemleri’nde üç dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
1999 Genel Seçimleri’nde TBMM 21. Dönemi’nde, İstanbul'da, CHP’den tekrar liste başı oldu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti’de ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcısı, MYK Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi seçilerek bu partilerin üst düzey kademelerinde görev aldı.
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