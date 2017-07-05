15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

İşte "15temmuzgercekleri.com" adlı hesapta yayınlanan o video ve açıklamalar:





1- 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında şüphesiz en büyük infial oluşturan olaylardan birisi TBMM’sinin bombalanmasıydı.





2- Ertesi sabah yayınlanan görüntüler ve AKP'nin açıklamalarında, o gece uçaktan meclise bir bomba atıldığı ve kobra helikopterinin





3- saldırısı sonrasında binada hasar meydana geldiği ifade edilmişti. Peki bu hasar gerçekten bir uçağın bomba atmasıyla mı oluştu?





4- Olay hakkında AKP medyasınca yoğun bir algı yapılsa da, 15 Temmuz'daki pek çok çelişki gibi bu bombalama da pek çok soru işaretleri var.





5- Savaş uçaklarının hava saldırılarında kullandıkları bombalar en az 900 kg ağırlığında olup, düştükleri binayı paramparça edebilir.





6- Bu bombalar binayı isabet etmeyip zemine düşmesi halinde ise büyük çukurlar oluştururlar.





7- Uçak füzelerin saldırılarının meydana getirebileceği tahribat ile TBMM'deki tahribat arasında cok ciddi fark olduğu görülüyor.





8- Suriye’de veya başka yerdeki uçak füzelerinin meydana getirdiği tahribata ilişkin resimler incelenirse bu farklılık kavranabilecektir





9-Peki meclisteki bu patlama bir uçak saldırısı değilse nedir? İşte konuyu inceleyen uzmanların değerlendirmeleri:





10- Mecliste gerçekleşen patlama bir uçak saldırısı neticesi değil aksine meclis içine yerleştirilmiş,muhtemelen plastik patlayıcı++





11- ile desteklenmiş bir patlayıcı düzeneğinin patlaması izlenimi vermektedir.





12-Bir diğer ihtimal de uçaktan güdümlü füze atılmış olması ihtimali.Ancak bu da mümkün gözükmemektedir, çünkü bu durumda da sütunlar içe++





13- doğru parçalanacak ya da yıkılmalıydı. Sütunlar ise aksine ikisi de sağa ve sola neredeyse eşit derece de eğilmişlerdir.





14- Tahribat iki beton sütun arasında bulunan bölgeye yerleştirilen daha sonra da zaman ayarlayıcı düzenek harekete geçirilen+++





15- bir bombanın patlaması neticesi oluşmuş izlenimi vermektedir. Sütünlardaki hasar durumu uçak saldırısı ihtimalini ortadan kaldırmaktadır





16- Uzmanlara göre daha önceden hazırlanan bomba bir şekilde meclise taşınmıştır. Bomba içeriğinde plastik patlayıcı kullanılmış olabilir.++





17- Görüntülere göre içeriğinde etki arttırıcı parça tesiri oluşturacak malzeme kullanılmamıştır.





18- Patlama anı ve meydana gelen hasar patlamanın daha çok parlatıcı etkisi yapacak barut ile desteklendigini göstermektedir.





19- Buna gore plastik patlayıcı ve onun muhafazası olan dış kap alanının çevrede hasar meydana getirdiği, +++





20- parlatıcı madde destegi ile gece karanlığında patlamanın etkisinin görsel olarak arttırıldığı anlaşılmaktadır.





21- Görüntülerdeki görsel büyüklüğüne rağmen patlamanın etkisinin nispeten daha az olması bundan kaynaklanmaktadır.





22- Patlamayı gerçekleştirenlerin amacı görsel olarak halkı korkutan bir görüntü oluşturup infiale neden olmaktır.





23- Uçaktan yapılacak bir saldırı neticesi patlamada 3 nolu alanda görüldüğü şekliyle bir hasar meydana gelemez.





24- Patlayıcının yıkım etkisi ve onun basıncı ile tam ters yönde tabanda hasar meydana getirmesi gerekirdi.





25- 4 nolu işarette de görüldüğü gibi patlamanın basıncı binanın tavanına, tabana oranla daha çok zarar vermiştir.





26- Bu da basıncın yönünün üstten tabana değil, alttan tavana doğru olduğunun kesin delilidir.





27- Daha da önemlisi patlamanın olduğu resimde görülen nokta uçaktan atılan bir füzenin isabetini mümkün kılacak bir alanda da değildir.





28- O bölgeye füze çarpmasını kabul edecek dahi olsak,üst çaprazdan gelen füzenin, sütünları doğrudan iki yana ayırması mümkün değildir





29- Bir diğer husus ise patlama sonrasında meydana gelen cam, tahta, sıva, eşya vs. parçalanan malzemelerin saçılma yönüdür.





30- Dıştan gelen bir etki ve basınç durumlarında o yerde bulunan parçaların saçılması saldırının geldiği yönün arkasına doğru olmalıdır.





31- TBMM’de patlama içeride meydana geldiğinden parçalar bina içine değil aksine dış alana avluya doğru fırlamıştır.





32- Meclisin çatısında meydana gelen hasarın ise kobra helikopterinin saldırısı ile meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.





33- Sonuç: Her ne kadar AKP'nin iddia ettiği Kobra helikopter saldırısı gerçek olma ihtimalinde de olsa, TBMM'de meydana gelen ana hasara+++





34- Uçak füzeleri değil,daha önceden hazırlanıp,sütunlar arasına yerleştiren barut destekli,plastik patlayıcı neden olmuş gibi gözükmektedir





35- İşte TBMM'nin bombalanmasıyla ilgili hazırladığımız raporun önemli noktalarına ilişkin video.



