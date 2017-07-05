Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı? /05 Temmuz 2017 23:49

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

15 Temmuz'a dair akıllarda kalan en çarpıcı karelerden biri TBMM'nin bombalanmasıydı. O görüntüler büyük infial uyandırdı. Peki gerçekten Meclis F16'lardan atılan bombalarla mı vuruldu? Bomba uzmanları tarafından hazırlanan ve sosyal medyada hızla yayılan videoda çok çarpıcı detaylar var.

15 Temmuz'da Meclis F16'lar tarafından bombalandı mı?

İşte "15temmuzgercekleri.com" adlı hesapta yayınlanan o video ve açıklamalar: 

1- 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında şüphesiz en büyük infial oluşturan olaylardan birisi TBMM’sinin bombalanmasıydı.

2- Ertesi sabah yayınlanan görüntüler ve  AKP'nin açıklamalarında, o  gece  uçaktan  meclise bir  bomba atıldığı  ve  kobra  helikopterinin

3-  saldırısı sonrasında   binada   hasar   meydana geldiği ifade edilmişti. Peki bu hasar gerçekten bir uçağın bomba atmasıyla mı oluştu?

4- Olay hakkında AKP medyasınca yoğun bir algı yapılsa da, 15 Temmuz'daki pek çok çelişki gibi bu bombalama da pek çok soru işaretleri var.

5- Savaş uçaklarının hava saldırılarında kullandıkları bombalar  en  az  900  kg   ağırlığında  olup, düştükleri binayı paramparça edebilir.

6- Bu bombalar binayı isabet etmeyip zemine düşmesi halinde ise büyük çukurlar oluştururlar.

7- Uçak  füzelerin  saldırılarının  meydana  getirebileceği tahribat ile TBMM'deki tahribat arasında cok ciddi fark olduğu görülüyor.

8- Suriye’de veya başka yerdeki uçak füzelerinin meydana getirdiği tahribata ilişkin resimler incelenirse bu farklılık kavranabilecektir

9-Peki meclisteki bu patlama bir uçak saldırısı değilse nedir? İşte konuyu inceleyen uzmanların değerlendirmeleri:

10- Mecliste gerçekleşen  patlama  bir  uçak  saldırısı neticesi değil  aksine  meclis  içine  yerleştirilmiş,muhtemelen plastik patlayıcı++

11-  ile desteklenmiş bir patlayıcı düzeneğinin patlaması izlenimi vermektedir.

12-Bir diğer ihtimal de uçaktan güdümlü füze atılmış olması ihtimali.Ancak bu da mümkün gözükmemektedir, çünkü bu durumda da sütunlar  içe++

13- doğru  parçalanacak  ya da  yıkılmalıydı. Sütunlar ise aksine ikisi de sağa ve sola neredeyse eşit derece de eğilmişlerdir.

14- Tahribat iki beton sütun arasında bulunan bölgeye yerleştirilen daha  sonra  da  zaman ayarlayıcı  düzenek  harekete  geçirilen+++

15- bir bombanın patlaması neticesi oluşmuş izlenimi vermektedir. Sütünlardaki hasar durumu uçak saldırısı ihtimalini ortadan kaldırmaktadır

16- Uzmanlara göre daha önceden hazırlanan bomba bir şekilde meclise taşınmıştır. Bomba içeriğinde plastik patlayıcı kullanılmış olabilir.++

17- Görüntülere göre içeriğinde etki arttırıcı parça tesiri oluşturacak  malzeme  kullanılmamıştır.

18- Patlama  anı ve  meydana  gelen  hasar  patlamanın  daha çok parlatıcı  etkisi  yapacak  barut  ile  desteklendigini  göstermektedir.

19- Buna  gore  plastik  patlayıcı ve onun  muhafazası olan dış kap alanının çevrede  hasar  meydana  getirdiği, +++

20- parlatıcı madde destegi ile gece karanlığında patlamanın etkisinin görsel olarak arttırıldığı anlaşılmaktadır.

21- Görüntülerdeki görsel büyüklüğüne rağmen patlamanın etkisinin nispeten daha  az  olması bundan  kaynaklanmaktadır.

22- Patlamayı gerçekleştirenlerin amacı görsel olarak halkı  korkutan  bir  görüntü  oluşturup infiale neden olmaktır.

23- Uçaktan yapılacak bir saldırı neticesi patlamada 3 nolu alanda  görüldüğü şekliyle bir hasar meydana gelemez.

 24- Patlayıcının yıkım etkisi  ve  onun  basıncı  ile tam ters yönde tabanda hasar   meydana getirmesi gerekirdi.

25- 4  nolu  işarette  de  görüldüğü  gibi  patlamanın  basıncı  binanın  tavanına,  tabana  oranla  daha çok zarar vermiştir.

26- Bu da basıncın yönünün üstten tabana değil, alttan tavana doğru olduğunun kesin delilidir.

27- Daha da önemlisi patlamanın olduğu resimde görülen nokta uçaktan atılan  bir füzenin isabetini mümkün kılacak bir alanda da değildir.

28- O  bölgeye  füze çarpmasını kabul edecek dahi olsak,üst çaprazdan gelen  füzenin, sütünları doğrudan  iki  yana ayırması mümkün değildir

29- Bir  diğer  husus  ise  patlama  sonrasında  meydana  gelen  cam,  tahta,  sıva,  eşya  vs.  parçalanan malzemelerin  saçılma  yönüdür.

30- Dıştan gelen bir etki ve basınç durumlarında o yerde bulunan parçaların saçılması saldırının geldiği yönün arkasına doğru olmalıdır.

31- TBMM’de patlama içeride meydana geldiğinden  parçalar  bina  içine  değil aksine  dış  alana avluya doğru  fırlamıştır.

32- Meclisin çatısında meydana gelen hasarın ise kobra helikopterinin  saldırısı  ile  meydana  gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

33- Sonuç: Her ne kadar AKP'nin iddia ettiği Kobra helikopter saldırısı gerçek olma ihtimalinde de olsa, TBMM'de meydana gelen ana hasara+++

34- Uçak füzeleri değil,daha önceden hazırlanıp,sütunlar arasına yerleştiren barut destekli,plastik patlayıcı neden olmuş gibi gözükmektedir

35- İşte TBMM'nin bombalanmasıyla ilgili hazırladığımız raporun önemli noktalarına ilişkin video. 

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