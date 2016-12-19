Samanyolu Haber /Spor / İlkay Gündoğan sakat olmasına rağmen haftaya damgasını vurdu /19 Aralık 2016 18:49

İlkay Gündoğan sakat olmasına rağmen haftaya damgasını vurdu

Manchester City'li futbolcuların ağır bir sakatlık geçiren takım arkadaşları İlkay Gündoğan için yaptıkları haftaya damgasını vurdu

İlkay Gündoğan sakat olmasına rağmen haftaya damgasını vurdu

Manchester City'li futbolcuların abartılı İlkay Gündoğan mesajı İngiltere'de eleştiri ve alay konusu oldu.

City takımı, Arsenal ile oynadıkları lig maçının seranomisinde İlkay'ın formasını ters giyerek, önlerinde İlkay Gündoğan'ın adı ve forma numarası olan 8 ile çıktılar.

Sakatlanan İlkay'a destek amacıyla yapılan bu hareket sosyal medyada alay konusu oldu ve "Ne oldu? İlkay sadece sakatlanmamış mıydı? Öldü mü yoksa"  mesajları paylaşıldı. Futbolcuların hareketi abartılı bulunurken "Bir takım arkadaşları hayatını kaybetse ne yapacaklar?" ifadeleri kullanıldı.

Manchester City'nin Arsenal'i 2-1 yendiği maçı tribünde izleyen İlkay Gündoğan da twitter hesabından "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arsenal karşısındaki kritik galibiyet için de tebrik ediyorum. Not: Endişelenmeyin. Hala hayattayım" mesajını paylaşarak adeta seramonideki manzaranın abartılı olduğunu itiraf etti.
 
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