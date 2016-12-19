IMF Başkanı suçlu bulundu ama ceza almadı

Lagarde hakkında, Fransa Maliye Bakanı olduğu dönemde, ünlü iş insanı Bernard Tapie’nin dahil olduğu ticari bir işlemde devlet bütçesinden 400 milyon avroluk ödeme yapılmasına göz yumduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.





Lagarde iddiaları reddetmiş, bakan olduğu dönemde ‘hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu’ ifade etmişti.





Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, Lagarde’ın suçlu olduğuna karar verdi ancak Lagarde hapis veya para cezası almadı. IMF’nin yönetim kurulunun tartışmak üzere acil olarak bir araya gelmesi bekleniyor.





Lagarde mahkeme kararı öncesinde Paris’i terk edip Washington’a gitmişti.