Alevileri tehdit eden akademisyene gözaltı kararı

Halep’in Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmesinin ardından Alevilere yönelik tehditte bulunan Muş Alparslan Üniversitesi araştırma görevlisi Abdulkadir Şen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Halep’in Suriye ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından Muş Alparslan Üniversitesi’nde görevli akademisyen Abdülkadir Şen’in Alevilere yönelik ayrımcı ve tehditvari tweetleri için yargı harekete geçti.

İstanbul Adliyesi’nde savcılık, gözaltı kararı verdiği Şen hakkında soruşturma başlattı.









Ancak tweetter hesabını kullanmaya devam eden Şen’e polisin ulaşamadığı bildirildi.





Abdülkadir Şen ne yazmıştı?













Abdülkadir Şen, Halep’in Suriye ordusunun eline geçmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:





“Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. Lanetliler topluluğu…”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor”, “Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malazgirt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş Anadolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes hesabını buna göre yapsın”, “Herkes Rus konsolosluğuna gitsin, Ben de oradayım. Mecusi İran’ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi/Şii haçlı ortaklığı ile yapıldı.”