İlk üretilen otomobili taksiye verecekler

İsveçli otomobil üreticisi SAAB'ın Türkiye'ye sattığı otomobili yerli otomobil haline getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilk üretilen otomobili taksiye verecek .





Yerli otomobil projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, "Yerli otomobilde iki koldan çalışıyoruz. TÜBİTAK bünyesindeki çalışma sürüyor. İkinci bir çalışma bakanlık bünyesinde projenin iş modeliyle ilgili. Otomobil yapmak ticari ağırlıklı bir iş. Ticari anlamda bir otomobilin üretilip pazarlanmasına ve küresel başarı elde edilmesine yönelik iş modeli üzerinde çallıştık. Başbakanımıza arz ettik. Aracımız elektrikli bir araç olacak. Öncelikle şehiriçi taksiler için bir model geliştireceğiz. 2019'a yetiştirmeye çalışacağız. İlk aşama ticari taksi şeklinde düşünüyoruz. Otomobil sadece modelle olacak şey değil, farklı segmentlere hitap eden otomobiller olacak. Biz küresel bir başarı hedefliyoruz. Yüksek rakamlarda üretim miktarını yakalayabilirsek maliyetlerin düşeceği açık" diye konuştu.

