Polis arkadaşım hayatını kaybetmiş

Pelin Akil patlamada hayatını kaybeden Mustafa Kemal Devrilmez ile ilgili anısını paylaştı





Pelin Akil patlamada hayatını kaybeden Mustafa Kemal Devrilmez ile ilgili anısını paylaştı



Beşiktaş’ta cumartesi akşamı meydana gelen bombalı saldırı sonrası 38 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, polise yönelik bu saldırıya karşı halk #polisiminyanındayım dedi. Kısa sürede Twitter gündeminde zirveye oturan hashtag’e ünlüler de destek verdi. Kimi polislerle önceden çekilmiş fotoğrafını paylaştı, kimi en yakın karakola gidip polislere destek oldu. Ünlü oyuncu Pelin Akil ise bir anısını paylaştı.





Özel Tim’den bir polisle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Akil şu notu düştü:





“BENDEN ŞÜPHELENMİŞLERDİ…”





“Ocak ayında Sultanahmet’teki patlamadan sonraki günlerde bindiğim feribotta benden şüphelenip çantamı göstermemi istemişlerdi. Ben nasıl bir şüphe teşkil ettim neden beni aradınız diye merak edip sorduğumda fotoğrafta gördüğünüz soldaki özel Tim Polis kardeşim ‘saçlarınızdan’ demişti. Anlamamıştım. Gür saçların arasına bile bombayı saklayabileceklerini söylemişti. Sonradan beni tanıyıp bir de fotoğraf çekilmek istemişlerdi.Önce arandığım için bir kötü hissetmiştim ama gurur duydum ve düşündüm ki hepimizin pamuk ipliğinde tesadüf yaşadığımız şu hayatta onlar ne kadar zor bir iş yapıyorlardı sürekli tehlike altındalardı. Heâl olsun dedim.





POLİS ARKADAŞIM DÜN HAYATINI KAYBETMİŞ…





Ve biraz önce bu fotoğraf geldi; hem de ne acı haberle. Soldaki bereli polis arkadaşım dünkü patlamada hayatını kaybetmiş. Zaten dünden beri içim acıyor bu fotoğrafı görünce ve ona bu kadar yakın olmuşken o şimdi hayatta değil, içim parçalandı. Bu patlamalarda yakınımız iyi mi deyip onlara ulaştığımızda içimizin rahatlamasından dolayı kendimi çok kötü hissediyorum. Allah’ım sen bu olaylara sebep olan azıcık bile sebebi olan herkesi bildiğin gibi yap. Bu soldaki bereli arkadaşım şimdi yok. Allah ona ve dünkü patlamada vefat eden herkesin ailesine sevdiklerine sabır versin. Mekanları cennet olsun. Çok üzgünüm gerçekten çok. #mustafakemaldevrilmez”