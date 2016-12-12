Samanyolu Haber /Gündem / Piyasa büyük çalkantılara gebe, oynaklık büyük olacak, kendinizi hazırlayın /12 Aralık 2016 11:25

Piyasa büyük çalkantılara gebe, oynaklık büyük olacak, kendinizi hazırlayın

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizle ilgili çok çarpıcı tespitler yaptı. Demirtaş "Piyasalar büyük çalkantılara gebe, Oynaklık büyük olacak. Kendinizi hazırlayın." dedi.

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Ekonomi profesöründen kriz uyarıları...

İşte Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o sıralı teweetleri:

1) Piyasalar büyük çalkantılara gebe, Oynaklık büyük olacak. Kendinizi hazırlayın.

2) Yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Şirket sahipleri: Döviz ile borçlanmayın.

3) Yatırım hareketlerinizde: duygusal değil robotik ve ruhsuz olun.


4) Lükse kaçan harcamalarınıza, Dikkat edin. Hesabınızı bilin. Nakit alamayacağınızı taksitle alabilirim sanmayın.



5) Merkez Bankasından öncü bir açıklama haftayı daha rahat geçirmemiz açısından çok iyi olur.

6) FED'in faiz arttırmasından daha önemli olan konu: 2017 için vereceği sinyaller. Bunu izleyeceğiz.

7) ABD'de faizlerin bu hafta artması zaten fiyatlandı. Henüz fiyatlanmayan konu 2017'ye dair FED'in öngörüleri

8) Dolar 3.55 ...

9) Dolar 3.54 ...

10) Dolar 3.53 ...

11) Dolar 3.52 ...

12) 4 yıl önce dinlemediler,
3 yıl önce dinlemediler,
2 yıl önce dinlemediler,
Geçen hafta dinlemediler,
Dolar 3.55 ...











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