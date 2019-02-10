Samanyolu Haber /Gündem / İlk devlet destekli ucuz meyve standı açıldı: Kota var, kart geçiyor /10 Şubat 2019 12:22

İlk devlet destekli ucuz meyve standı açıldı: Kota var, kart geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başladı. Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa satış yapılacak.

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İlk olarak Sihhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı girişine kurulan 2 çadırda sadece sebze satışı yapılacak. "Halk Sebze Üreticiden Tüketiciye", "Enflasyonla Topyekün Mücadele" logoları çadırlara asıldı.

KİLO KOTASI KONULACAK

Çadırlarda kredi kartı ile satış mümkün olurken, sebze başı kilo kotası konulacak.
Ankara'daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya, Kütahya, İzmir, Mersin ve Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatifleri'nden tedarik edilecek.

Ankara'da ilk önce 15 satış çadırı ve mobil olarak açılacak ve bu sayı 30'a yükseltilecek. İlk etapta, Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı'nda tanzim satış noktaları olacak.
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