Samanyolu Haber /Dünya / Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti /10 Şubat 2019 12:50

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

Türkiye’de de tanınan Abdurehim Heyit adlı Uygur halk müziği sanatçısının Urumçi'deki toplama kampında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

Doğu Türkistan’da oluşturulan toplama kamplarına, ünlü Uygur sanatçılar ve bilim insanları da atılıyor. Türkiye’de de tanınan Abdurehim Heyit adlı Uygur halk müziği sanatçısının Urumçi’deki kampta işkence sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberi sanatçı Bünyamin Aksungur, sosyal medya hesabından duyurdu. Aksungur’un açıklamaları şöyle:

“Zalim Çin yönetiminince UÇRAŞKANDA “Karşılaşınca” ve ATALAR adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilmişti. Kamp dedikleri hapishanede türlü ve ağır işkenceler gördü. Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti. 8 yıl işkence altında yaşayabileceğine inanılmıyordu. Öyle de oldu. 2 yıl dayanabildi. Daha önce de öldüğü/öldürüldüğü yolunda haberler geliyor ancak teyid edilemiyordu. Maalesef bu kez haber doğru! ABDUREHİM HEYİT milli şehidimizdir. Allah rahmetiyle mekanını cennet eylesin. Başta Uygur Türkleri olmak üzere, bütün zulüm görenlere yardım eylesin. Allah, başta zalim Çin yönetimi olmak üzere bütün zalimlerin belâsını versin.”

ABDURREHİM HEYİT, NİSAN 2017’DE TUTUKLANDI

Doğu Türkistan Türklerinin geleneksel sazı “Dutar’ın kralı” olarak bilinen dünyaca ünlü ozanı Abdurehim Heyit, Çin zindanlarına 2017 yılının Nisan ayında atıldı.

Uygur Şair Tahir Hamut, gözaltına alınan Heyit’in Urumçi’deki Sincan Şarkı ve Dans Topluluğu yetkililerinden duyduğu tutuklanma sürecini şöyle anlatmıştı:

“Polis Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret etmiş. Polis onun okuduğu ve yorumladığı Atı’lar (Ata’lar) adlı şarkıyı niçin bestelediğini ve ne sebeple yorumladığını sormuş. Ayrıca bu şarkının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında da sorgulamış.

POLİS ŞARKILARI SORDU

Daha sonra bu şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmış. Heyit’in yorumladığı şarkının sözlerinde geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” ifadesi hakkında özellikle durdukları ve bu cümle üzerinde çok hassas davrandıkları söyleniyor. Aslında, o şarkının ana mesajı geçmişte savaşlarda şehit olan atalarımızı ve bu savaşların kurbanlarını hatırlamak ve gençlerin bu günlerde parti yapmalarını (eğlence düzenlemelerini) eleştirmekti. Bu sözlerin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğu için tutuklandığı yolunda söylentiler var. Çin polisleri “muhtemelen “Ata’lar – atilar” şarkısı ile cihad arasında kendince bir bağ kurmak istemiş.”

Kronos
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