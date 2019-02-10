İstanbul'da Suriyeliler ve mahalleliler arasında büyük kavga... Dükkanlar yağmalandı

Olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.







Kavganın ardından dükkanlar da yağmalandı.





?Henüz kavganın çıkış nedeni bilinmezken, iddiaya göre çıkan olaylarda, Suriyelilere ait iş yerlerinin tahrip edildiği de ifade edildi. Görüntülerde, vatandaşların kalabalık gruplar halinde toplandığı da fark edilirken, polisin olaylara müdahale ettiği belirtildi.





?İlçe merkezinde TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri bekletilirken, gerginlik ise gece boyu sürdü.